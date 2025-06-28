شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تعليق التعاون مع الوكالة لا يعنى الانسحاب من معاهدة منع الأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرى الأسبق، إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس يعنى الإنسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخلال الفترات الماضية شهدنا أزمة ثقة بين الوكالة والجانب الإيرانى.

وأضاف على إسلام، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، المرحلة الحالة لإعادة بناء الثقة قلت كثيرا، ومن المفترض أن يكون عنوانها هو إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" كطريق للرجوع إلى الدبلوماسية، لأن من مهمة الوكالة التحقق والتفتيش على المواد النووية.

تابع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرى الأسبق، المرحلة الحالية هى مرحلة إعادة الثقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لانه عندما تم وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وإيران من المؤكد انه كان هناك اتفاق مبدئى على المرجعيات الموجودة، لأنه وقف لإطلاق النار بدون تفاوض هذا لا يعنى شيئا.