شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مدرسة تمريض تنتظر الناجحين فى الإعدادية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، يبحث خريجو الشهادة الإعدادية عن فرص تعليمية تضمن لهم مستقبلا مهنيا أفضل، وتعد مدارس التمريض الفنية بنظام الخمس سنوات من أبرز الخيارات المتاحة، خاصة لما توفره من تدريب عملي وتأهيل مباشر لسوق العمل في القطاع الصحي.

وفى هذا السياق، كشفت النقابة العامة للتمريض عن قائمة محدثة تضم 14 مدرسة تمريض معتمدة على مستوى الجمهورية، تخضع جميعها لإشراف مباشر من النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتنتشر في عدد من المحافظات لضمان التوزيع الجغرافي العادل، وذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بالكيانات التعليمية المعترف بها رسميا، وتفادي الوقوع في فخ المدارس غير المعتمدة.

وجاءت قائمة المدارس المعتمدة كالتالي:

· القاهرة:

- مدرسة الباقيات الصالحات

- مدرسة القمة "الكهرباء"

· الإسكندرية:

- المنتزه

- المريم

- البرج الجديد

· البحيرة:

- المنتزه 2 "جانكليس"

- المنار

- فرسان الخير

· المنيا:

- مودرن رجاك

· الفيوم:

- إنجاز

· دمياط:

- النهوض

· بني سويف:

- اللوتس

· الدقهلية:

- المستقبل بجمصة

- المصرية الألمانية للتمريض (EGNS)