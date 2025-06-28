شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ينعي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور خيري عبدالحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.