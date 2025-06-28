مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة مواصفات المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO

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في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الدولية فازت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة الحادية والثلاثين للمنظمة والتي انعقدت بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة التقييس الأفريقية

وشهدت الجمعية هذا العام حضورًا غير مسبوق حيث شاركت 34 دولة أفريقية في أكبر جمعية عمومية تشهدها المنظمة منذ تأسيسها وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، هي: مصر ، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.

كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي:

مصر بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، أوغندا، وزيمبابوي.

وتضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، أبرزها:

تنصيب بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدًا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028 خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025).

انضمام جمهورية غامبيا إلى عضوية المنظمة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية

وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قائلاً:

نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة.

وأضاف: "هذا الفوز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمستمر من معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس.

واختتم الدكتور صوفي حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية ودفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.







مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس