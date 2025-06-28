شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن أصدق التعازى والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث التصادم فى محافظة المنوفية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.