شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن اتفاق سلام نهائى بين رواندا والكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزيرى خارجية رواندا والكونغو الديمقراطية بعد توقيعهما اتفاق سلام بين بلديهما، وأكد ترامب "نحن هنا للاحتفال بانتصار مجيد طال انتظاره يتمثل في توقيع هذا الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية".

وأشار ترامب "النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصا كثيرة وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه".

وأكد ترامب "إذا فشلت رواندا أو الكونغو الديمقراطية في تنفيذ الاتفاق فإن أمورا سيئة ستحدث".

من جانبه، أكد مبعوث ترامب " ما تم توقيعه هو اتفاق السلام النهائي بين رواندا والكونغو الديمقراطية وستضاف إليه اتفاقات أخرى"، مشيرًا إلى أن شركات أمريكية أعربت عن اهتمامها بالعمل في مجال المعادن النادرة في رواندا والكونغو الديمقراطية".

وأضاف ترامب "الأهم بالنسبة لي هو توقيع اتفاق سلام بين دولتين كانتا متحاربتين".