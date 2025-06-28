شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 19 فى حادث المنوفية.. أدعية الاستعاذة من فواجع الأقدار والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365، أدعية الاستعاذة من فواجع الأقدار، وذلك بعد حادث الطريق الإقليمى، الذى وقع صباح اليوم، وراح ضحيته 19 حالة من عمال اليومية، أثناء توجههم إلى العمل.

ويستحب أن يردد الإنسان دعاء الاستعاذة من فواجع الأقدار، بصفة يومية، حيث كان النبى- صلى الله عليه وسلم- يحرص على التعوذ من فواجع القدر، كان يدعو الله عز وجل أن يحفظه من المصائب المفاجئة ومن الأمور التى يكرهها، وفقاً لما جاء فى عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

أدعية التعوذ من فواجع القدر

- "اللهم إنى أعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل، ومن حزن القلب، وحرقة الشعور". كما يمكن ترديد "اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك".

- "للَّهمَّ إنِّى أعوذُ بكَ منَ الهدْمِ وأعوذُ بكَ منَ التَّردِّى وأعوذُ بكَ منَ الغرَقِ والحرْقِ والهرَمِ وأعوذُ بكَ أن يتخبَّطنى الشَّيطانُ عندَ الموتِ وأعوذُ بكَ أن أموتَ فى سبيلِكَ مدبرًا وأعوذُ بكَ أن أموتَ لديغًا".

- اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِينِى وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتى، وآمِنْ رَوْعَاتى، اللَّهمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَينِ يَدَى، ومِنْ خَلْفى، وَعن يَمينى، وعن شِمالى، ومِن فَوْقِى، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أن أُغْتَالَ مِنْ تَحتى.

- اللهم ربَّنا آتِنا فى الدنيا حسنةً، وفى الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: «كان أكثرَ دعاءِ النبى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اللهم ربَّنا آتِنا فى الدنيا حسنةً، وفى الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ».

- - اللَّهمَّ إنِّى أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّى أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أن تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لى خيرًا.

- اللَّهُمَّ إنِّى أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.



تشييع جنازة ضحايا حادث المنوفية



جنازة ضحايا حادث المنوفية



دعاء الاستعاذة من فواجع الاقدار،