شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التنبؤات والإنذار المبكر يكشف تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذير من الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشار مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر ، لليوم السابع، أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه ارتفاع فى نسب الرطوبة وهو ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.



ولفت إلى وجود وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.