شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنقذت خامنئى من موت بشع وليس عليه أن يقول "شكرا لك أيها الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " أنقذت حياة المرشد إيرانى على خامنئى من موت بشع وليس عليه أن يقول شكرا لك أيها الرئيس ترامب، مؤكدا " خامنئى يعلم أن تصريحاته بشأن الانتصار فى الحرب مع إسرائيل كذبة".

وأكد ترامب "أوقفت على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان المرشد الإيرانى على خامنئى".

يذكرأن ، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "سأفكر فى قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم".

وأكد ترامب " نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من تفتيش المواقع النووية في إيران".

وأضاف ترامب" قلت منذ سنوات طويلة إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم".

وأشار ترامب " لم يتم إخلاء المواقع الإيرانية قبل قصفها، مؤكدا " لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريبا".