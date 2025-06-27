شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار تكلفة حفل زفاف جيف بيزوس الفاخر فى فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أثرياء ومشاهير العالم على مدينة البندقية الإيطالية هذا الأسبوع للاحتفال بزفاف الملياردير جيف بيزوس مؤسس أمازون ، والصحفية الإذاعية السابقة لورين سانشيز.



وبحسب شبكة سي ان بي سي الأمريكية.. يشارك في الحفل قائمة ضيوف تضم حوالي 200 من المشاهير ونخبة رجال الأعمال، بما في ذلك ابنة الرئيس دونالد ترامب إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وبيل جيتس وأوبرا وينفري وليوناردو دي كابريو وأشر وتناثر وعائلة كارداشيان واخرون .



وتضيف الشبكة، أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة الحفل حوالي 50 مليون دولار.



وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يقام حفل الزفاف الرئيسي يوم السبت في أرسنال، وهو مجمع تاريخي تحيط به جدران محصنة على الجانب الشرقي من المدينة.



وتم تغيير المكان في اللحظة الأخيرة من مبنى يعود إلى القرن السادس عشر في وسط المدينة بسبب مخاوف أمنية.



ويأتي ذلك بعد حفل استقبال قبل الزفاف يوم الخميس، والذي أقيم في أديرة مادونا ديل أورتو، وهي كنيسة من العصور الوسطى في المنطقة الوسطى من كاناريجيو.



وبحسب ما ورد من المقرر أن تشمل الأحداث الجانبية الأخرى حفل سهرة كبيرة .



وذكرت صحيفة الجارديان أن الزوجين سيتبادلان عهودهما يوم الجمعة في حفل رسمي في جزيرة سان جورجيو الخاصة، بعيدًا عن أعين العام.



ومن المقرر أيضًا أن يقدم بيزوس، أحد أغنى أغنياء العالم بثروة صافية تقدر بنحو 230 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، عددًا من التبرعات الخيرية، بما في ذلك 2 مليون يورو لكوريلا، وهو اتحاد أكاديمي يدرس النظام البيئي لبحيرة البندقية.



لكن التكلفة لا تتوقف عند هذا الحد: إذ يصل العديد من الضيوف مبكرًا - عبر طائرة خاصة ويخت فاخر وطائرة هليكوبتر - للاستمتاع بأفضل التسوق المصمم والفنادق الراقية التي تقدمها مدينة البندقية، وتعاني مدينة البندقية بالفعل من ضغوط بسبب السياحة المفرطة، حيث أصبحت المدينة الإيطالية الشهيرة العام الماضي أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول سياحية في محاولة لتخفيف ضغط السياحة الجماعية وجعلها أكثر ملاءمة للعيش بالنسبة للسكان.

ومع ذلك، شهدت إيطاليا زيادة كبيرة في عدد الوافدين الأثرياء - سواء للزيارة أو للعيش فيها - حيث أثبت نظام الضرائب الثابتة الأكثر ترحيباً وقطاع العقارات الفاخرة المزدهر أنها عامل جذب بينما سعت دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأثرياء.