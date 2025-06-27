شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعدادا لامتحان نهاية العام، يقدم ”الخليج 365” أقوى مراجعة شاملة ليلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، تشمل القواعد والكلمات والقطع والترجمة والبراجراف، بشكل منظم وسهل.

المراجعة مصممة بأسلوب يساعدك تحفظ وتفهم في نفس الوقت، مع نماذج للأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، وإجابات نموذجية للتدريب، وكذلك تهدف المراجعة إلى تمكين الطلاب من التعامل مع نمط الامتحان الرسمي، من خلال تحليل نصوص سابقة وتقديم نماذج محلولة بأسلوب مبسط وواضح. كما يتم التركيز على أساليب الكتابة والتعبير المطلوبة في الامتحان.





للمزيد من المراجعات النهائية والنماذج بإجاباتها الكاملة.. تفضل بزيارة بوابة الثانوية العامة

بينما يأتي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 في النظام القديم، يتكون من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤالًا اختياريًا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

ويعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، كمادة غير مضافة للمجموع، لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بإعادة هيكلة الثانوية العامة، لتخفيف العبء على الطلاب.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الإنجليزية لهذا العام سيكون متوازنًا، ويقيس نواتج التعلم بواقعية، ويركّز على مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة لتمييز الفروق الفردية بين الطلاب، وكل ذلك ضمن ما تم تدريسه فقط خلال العام الدراسي.