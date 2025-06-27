شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فاروق: نسعى لتطبيق تخدير آمن وصديق للبيئة عبر تقنيات تحد من الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر السنوي العاشر للقسم، بأن الدورة الحالية من المؤتمر تشهد طفرة غير مسبوقة في المحتوى العلمي المقدم، مشيرًا إلى أن الجلسات تضمنت عددًا كبيرًا من المحاضرات رفيعة المستوى التي تعكس مدى تطور المعرفة الطبية في مجالات التخدير والرعاية المتقدمة.

وأكد الدكتور شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التركيز هذا العام لم يقتصر فقط على التطورات السريرية، بل شمل أيضًا البعد البيئي، موضحًا: "كان من أهم أهدافنا في هذا المؤتمر أن نربط بين العلم والحفاظ على البيئة، عبر الدعوة لتقليل استخدام التخدير الكلي المعتمد على الغازات المتطايرة ذات الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على التخدير النصفي والجزئي لما له من فوائد صحية وبيئية".

وأشار دكتور شريف إلى أن غرف العمليات والرعاية المركزة تُعد من أكثر الوحدات الطبية استهلاكًا للموارد، وهو ما يدفع القسم إلى تبني سياسات واضحة للحد من البصمة الكربونية، مثل التخلص الآمن من النفايات الطبية، والاعتماد على بدائل آمنة لأجهزة ومواد التخدير.

وأضاف: "كل قطاع في الدولة له دوره في الحفاظ على البيئة، ونحن في القطاع الطبي لدينا مسؤولية خاصة داخل غرف العمليات والرعايات. من خلال تقليل الأبخرة الصادرة من أجهزة التخدير، واستخدام أدوية عن طريق الوريد كلما أمكن، نساهم بشكل فعال في هذا الاتجاه".

وعن توصيات المؤتمر، أشار إلى أن القسم يسعى لنقل هذه الرؤية إلى شباب الأطباء، قائلًا: "نريد أن ندرب الأطباء الجدد ليس فقط على أحدث تقنيات التخدير والرعاية، ولكن أيضًا على ممارسات طبية مسؤولة بيئيًا، فالعناية بالمريض يجب أن تمتد أيضًا للعناية بالبيئة من حوله".

تأتي هذه التصريحات في ختام اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، المنعقد تحت عنوان "التخدير والرعاية الخضراء – Green Anesthesia and Intensive Care"، والذي تنظمه كلية الطب جامعة عين شمس يومي 26 و27 يونيو 2025، برعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد الكلية.