شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى دار السلام يشكون من بناء مخالف بنزلة أندريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اشتكى عدد من سكان منطقة دار السلام جنوب القاهرة، من إقامة بناء مخالف بشارع الصديق المتفرع من شارع حسن الأشقر وشارع أسيا في نزلة أندريا، حيث أرسل السكان شكاوى لمحافظة القاهرة المخالفات، وتم إزالة حوائط العقار، ولكن تمت إعادة البناء مرة أخرى.



وأكد الأهالى أن هذه المخالفات تهدد حياة السكان، مطالبين المحافظ بالتدخل لـ إزالة مخالفات البناء ومنع استغلال قانون التصالح فى إقامة المباني المخالفة .

من جانبه أكدت محافظة القاهرة أنه تلقت شكوى السكان ووجهت بإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.



أهالى دار السلام يشكون من بناء مخالف بنزلة أندريا



أهالى دار السلام يشكون من بناء مخالف