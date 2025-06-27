شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مؤتمر صحة أفريقيا: التعاون بين دول القارة للقضاء على الأمراض وتوفير الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، رئيس مؤتمر صحة أفريقيا، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إنه تم إصدار عدد من التوصيات الخاصة بالمؤتمر لعام 2025 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بتسريع وتيرة التقدم فى المجال الصحى.

وأضاف، خلال مؤتمر صحة أفريقيا الذى عقد على مدى 3 أيام فى الفترة من 24 إلى 27 يونيو.،بحضور ممثلى مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى، اننا نؤكد دعمنا لتطبيق خطة التنمية الجيدة وهو الصحة الجيدة والرفاهية وامكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات.



وأكد، اننا نشدد على امكانية حصول الخدمات الصحية بحلول عام 2063 على جميع الخدمات بدون مجانا والحصول على افضل الخدمات الصحية،

واهم التوصيات:

1. الشكر لرئيس الجمهورية لعقد المؤتمر تحت رعايته.

٢. التعاون بين الجهات الافريقية والتطور المستمر للتجربة المصرية

٣. لايزال القلق يساور الجميع وايجاد حلول لهجرة العقول وتنمية العقول

٤. تعزيز النظم الصحية

٥. تمكين الصحة العامة والشراكات وتوسيع الانتاج المحلى للقاحات والادوية

٦. التقدم فى القضاء على الامراض والتزامنا بتقديم التعاون لتقديم لقاح فيور التهاب الكبد بى ونثنى على تجربة مصر فى مجال القضاء على فيرس سي

٧. تعزيز صحة الام والجنين والطفل

٨. تعزيز البحث العلمى

٩. دعم الذكاء الاصطناعى

١٠. القضاء على الامراض الاستوائية وايجاد حلول لتغير المناخ

١١. التنمية المستدامة للقوى العاملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

١٢. تطوير المناهج التعليمية

١٣. التعاون بين شعوب القلرة وتوسيع القوافل الطبية المصرية

١٤. تشجيع الشراكات والتعاون فيما بيننا.

١٥. تطوير تنسيق السياسات وتوحيد تسعير الادوية

١٦. ادمجاج الجانب الصحى فى جميع الشراكات

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، ورئيس مؤتمر صحة أفريقيا،

وقال ممثل مركز السيطرة على الأمراض الافريقي، إنه تم عقد عقد عدة لقاءات فى عدة محالات وتم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات المصرية فى التدريب والتكنولوجيا، فى جميع مجالات الصحة، وتبادل الخبرات والاستعداد لأى جائحة مستقبلية من خلال التعاون المصرى الافريقى.

من جانبه قال الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ، ان كل عام فى تقدم وتطور عن العام السابق للمؤتمر ، موضحا ان الاختلاف كان فى عمق الشراكات واللقاءات والموضوعات الثرية، موضحا ان هناك مصانع جاهزة لتصنيع اللقاحات وهناك تدريب سيتم لانتاج اللقاحات بالشراكة مع المغرب، وكيفية تطبيق الذكاء الاصطناعى وكيفية تقديم الخدمة الصحية عن طريق زيادة ادخال الذكاء الاصطناعى فى الخدمة الصحية، وتمكنا مع وفد من مركز السيطرة على الامراض الافريقة لزيارة النهازن الاستراتيجية وقريبا سيتم افتتاح المخازن الاستراتيجية لتخزين اللقاحات فى مصر وتخدم القارة الافريقية كلها،



جانب من الحضور



جانب من اللقاء



دكتور هشام ستيت ودكتور عادل عدوى



جانب من الحضور



د علاء الغمراوى وعدد من الاطباء



د مها الرباط ود هشام بدر