شكرا لقرائتكم خبر عن منح الدكتوراة الفخرية للمستشار عصام موريس فرج تقديرًا لريادته في الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

في احتفال رسمي ، مُنح المستشار عصام موريس فرج، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي ، الدكتوراة الفخرية في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده الرائدة في دمج التقنيات الحديثة ضمن منظومة العدالة القانونية في مصر.

وجاء منح الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية الدولية التابعة للمجلس العربي الافريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان تقديرًا لما قدمه المستشار عصام فرج من دراسات ومبادرات نوعية ساهمت في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة العمل القضائي، وتحقيق العدالة الرقمية، وتطوير البنية التقنية داخل مؤسسات الدولة القانونية.

وأكدت الجهة المانحة أن اختيار المستشار عصام موريس فرج جاء بعد تقييم دقيق لسجله المهني الحافل، ودوره البارز في دعم مشروعات التحول الرقمي ، إلى جانب مشاركاته العلمية في المؤتمرات الدولية، وطرحه لمبادرات فكرية حول استخدام الخوارزميات القانونية في تحليل البيانات القضائية.

وفي كلمته عقب تسلمه الدرع الفخري، أعرب المستشار عصام موريس عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يُعد بديلاً عن العقل القانوني، بل أداة تعزز من كفاءة الأداء القضائي وتخدم مبدأ سيادة القانون.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية زاخرة بالعطاء، ومؤشرًا قويًا على مكانة مصر في ركب التطور التكنولوجي القانوني على المستويين الإقليمي والدولي.