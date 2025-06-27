شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق عروضا بدور السينما والمحال احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في مناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" التي تعكس روح الوحدة والتكاتف الوطني، المبادرة التي جاءت تحت رعاية رئيس الجمهورية، تأتي لتعمق الشعور بالانتماء وتدعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم تخفيضات وعروض خاصة في مختلف القطاعات.

أعلنت الوزارة، بالتنسيق مع كبرى الكيانات الاقتصادية والترفيهية، عن خصومات حصرية في دور السينما، المحلات التجارية، المطاعم، والمستشفيات، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يونيو. تهدف هذه التخفيضات إلى تمكين المواطنين من الاحتفال بذكريات الثورة بشكل مميز، مع توفير فرص أفضل للاستمتاع بالخدمات والمنتجات بأسعار مخفضة.

تأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى دعم متبادل وتعزيز روح التضامن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة على دورها ليس فقط في حفظ الأمن والاستقرار، بل أيضا في تعزيز التواصل بين الدولة والمواطنين.

الخصومات تشمل مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يمنح الأسر فرصة للاستفادة من العروض والاستمتاع بالأوقات الاحتفالية دون ضغط مالي.

كما أن المشاركة الواسعة من المؤسسات الاقتصادية تعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

بهذا الأسلوب، تتحول ذكرى ثورة 30 يونيو من مجرد مناسبة تاريخية إلى فرصة حقيقية للتلاحم والاحتفال، تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية التي تسعى مصر إلى تحقيقها.