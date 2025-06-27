شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: نستهدف رفع الوعى الصحى وتنمية مهارات الأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بمقر المركز العام للهلال، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

ويهدف بروتوكول التعاون، إلى رفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة والتعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والسلوكيات السليمة والصحية، للشباب والأطفال.

وأكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على أهمية البروتوكول في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، وغرس ثقافة العمل التطوعي، لافتة إلى دور الهلال في توفير الدعم الطبي وخدمات الإسعاف أثناء تقديم الأنشطة في المعسكرات عند الحاجة، إلى جانب تقديم ورش التعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والتوعية الصحية وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.