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‌رئيس البرلمان العربى: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال

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‌رئيس البرلمان العربى: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الجمعة، 27 يونيو 2025 04:21 م

وجه رئيس البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحي الشكر لمصر والرئيس السيسي على دعم الأشقاء في غزة، خلال مؤتمر صحفى لوفد البرلمان العربى من أمام معبر رفح .


وأضاف: "ندرك حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، فهم يواجهون أوضاعا صحية مأساوية إثر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة التى لن يمحوها التاريخ، كما نثمن الدعم المصرى الكبير للشعب الفلسطيني واستقبال جرحى غزة، وعلى المجتمع الدولى ألا يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى في غزة، وهي صرخة لضمير العالم".


وتابع: "سنظل داعمين للقضية الفلسطينية بجميع أدواتنا السياسية، ونؤكد الالتزام بالضغط العربى لوقف العدوان على غزة، وآن الأوان لوقفة جادة لوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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