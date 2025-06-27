شكرا لقرائتكم خبر عن ‌رئيس البرلمان العربى: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

وجه رئيس البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحي الشكر لمصر والرئيس السيسي على دعم الأشقاء في غزة، خلال مؤتمر صحفى لوفد البرلمان العربى من أمام معبر رفح .



وأضاف: "ندرك حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، فهم يواجهون أوضاعا صحية مأساوية إثر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة التى لن يمحوها التاريخ، كما نثمن الدعم المصرى الكبير للشعب الفلسطيني واستقبال جرحى غزة، وعلى المجتمع الدولى ألا يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى في غزة، وهي صرخة لضمير العالم".



وتابع: "سنظل داعمين للقضية الفلسطينية بجميع أدواتنا السياسية، ونؤكد الالتزام بالضغط العربى لوقف العدوان على غزة، وآن الأوان لوقفة جادة لوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة".