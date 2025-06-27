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المحرومون من المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. فيديو

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المحرومون من المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

الجمعة، 27 يونيو 2025 03:35 م

حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي:

- إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية.

- حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر .

- حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز.

- منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية.

- منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

- منع المفصول من الوظائف الحكومة.

- منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال.

- حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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