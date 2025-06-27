شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى علم منطقة طبيعية تسببت الزلازل قديما فى صنعها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

يقول آدم سعد الله، أحد أبناء قبيلة العبابدة إنه قص عليه قديما من آبائهم وأجدادهم أن فى عام 1959 سمع أهالى مدينة مرسى علم صوتا قويا وهزة أرضية أشبه بالزلزال القوي، وبعدها اكتشفوا انفصال بحيرة النيزك عن البحر وسميت ببحيرة النيزك بمرسى علم الشهيرة.

وأضاف ابن مدينة مرسى علم أن بحيرة النيزك ولم تكن موجوده قبل هذا التاريخ، وأن سكان تلك المناطق من الرعاة والصيادين يعرفون جغرافية الأرض التى يعيشون فيها ويحفظونها عن ظهر قلب، ومن بين المناطق التى خلقتها الظواهر الطبيعة بحيرة صغيرة مستطيله شمال ميناء بورت غالب وهى منفصله عن شاطئ البحر.

وأوضح أن من المناطق أيضا التى تسببت فيها الظواهر الطبيعة بحيرة صغيرة مستطيله فى منطقة رأس بناس، حيث مازال يطلق صيادو مرسى علم على البحيرتين القريبة من ميناء بورت غالب والواقعة بمنطقة رأس بناس بالنوسه أى البركه العميقة.

وأهم المناطق التى تسببت فيها الظواهر الطبيعة فى مرسى علم والتى لا يعرف تاريخها الا سكانها الاصليين وهو بئر النجمة، واطلق عليه تلك الأسم لما يقال أن نجمة ارتطمت بالأرض فتسببت فى البئر وهو يقع جنوب شرق منطقة جبل علبه جنوب البحر الأحمر.



إحدى البحيرات الواقعة جنوب مرسى علم



أصبحت من أكبر المناطق السياحية بمرسى علم



بئر نجمة أحد الأماكن التى صنعتها النيازك