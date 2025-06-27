شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية- نمساوية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غداً (السبت) "بياته ماينل - رايزينجر" - وزيرة خارجية النمسا التى تقوم بزيارة إلى القاهرة. ويعقد الوزيران لقاء ثنائياً يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين حيث سيجرى مناقشة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الآنية وعلى رأسها التطورات فى منطقة الشرق الأوسط والوضع فى قطاع غزة. كما يعقد الوزير عبد العاطي ونظيرته النمساوية مؤتمراً صحفياً مشتركاً فى ختام المباحثات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز