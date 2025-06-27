شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. اقتران القمر بكوكب عطارد فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يرصد مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 وبعد غروب الشمس مباشرة مشهد سماوي مميز يتمثل في اقتران هلال القمر بكوكب عطارد في الأفق الغربي من السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الهلال الجديد سيظهر منخفضاً فوق الأفق الغربي بعد الغروب فيما سيكون كوكب عطارد أسفله مباشرة على بُعد زاوى حوالى 4 درجات والفرصة مهيأة لرؤية الكوكب بسهولة نسبياً بالعين المجردة كنقطة لامعة صغيرة إذا كانت السماء صافية وخالية من التلوث الضوئى.

يعد هذا الحدث الفلكى من الاقترانات الظاهرية حيث يبدو الجِرمان السماويان قريبين من بعضهما في السماء كما يرى من الأرض رغم أن بينهما ملايين الكيلومترات.

يعرف كوكب عطارد بكونه من أصعب الكواكب رصداً بالعين المجردة لأنه لا يبتعد كثيراً عن الشمس ولذلك فإن مشاهدته إلى جانب الهلال تعد فرصة مميزة.

مثل هذا الاقتران بين الهلال وعطارد يتكرر عدة مرات سنوياً لكن رؤيتهما معاً بوضوح في سماء المساء وظاهرياً بالعين المجردة يعتمد على صفاء الغلاف الجوي والموقع الجغرافي للراصد.

للمهتمين بالتصوير الفلكي يمكن توثيق الحدث باستخدام كاميرا رقمية وعدسة مقربة لالتقاط مشهد يشمل الأفق وهلال القمر وعطارد كنقطة مضيئة قريبة منه.

إن رصد مثل هذه الظواهر بالعين المجردة لا يعزز فقط الوعى الفلكى لدى الجمهور بل يربط بين العلم والتجربة الحسية المباشرة ويذكرنا بأن السماء كتاب مفتوح لمن يملك الرغبة فى قراءته.