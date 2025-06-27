شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى المفوض الزراعى الأفريقى لبحث التعاون المشترك على هامش اجتماعات روما والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "موزيس كيلافاتي" مفوض الزراعة بالاتحاد الافريقي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائى.

وجاء ذلك على هامش إجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي تُعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالاتحادين الافريقى والأوروبى، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الزراعة.

وأكد فاروق على تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم الفني الى الدول الاشقاء في القارة الافريقية، والعمل على نقل الخبرة الفنية المصرية في المجال الزراعي، وتبادل الخبرات من خلال الخبراء المصريين بالمراكز البحثية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة استعداد مصر ودعمها الآليات تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا والذي وافقت عليه الدول الأعضاء في اجتماع قمة الرؤساء بالعاصمة الأوغندية.

واشار وزير الزراعة إلى ال التي تضم تشكيلها مؤخرا، وتضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المستثمرين والخبراء والعلماء، لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، وذلك في سبيل فتح مجالات أرحب للتعاون المصري مع دول القارة السمراء، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي على مستوى الدول الأفريقية.

ومن ناحيته اشار مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي الى اهمية مصر بالنسبة للدول الافريقية ودعمها المستمر لدول القارة السمراء وتقديم الخبرات في المجالات المختلفة، كما تقدم بالشكر الى فخامة الرئيس السيسي على دعمه الكامل والمتواصل لدول القارة الافريقية، مشيرا الى التواجد المصرى فى أفريقيا خاصة في عدة مجالات وعلى رأسها المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وفي نهاية اللقاء وجه "فاروق" الدعوة للمفوض الزراعي الافريقي، لزيارة جمهورية مصر العربية، للتعرف عن قرب على الجهود التي بذلتها مصر لتنمية القطاع الزراعي، والاطلاع على المشروعات الزراعية القومية والبحثية التي ساهمت في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الامم المتحدة بالسفارة المصرية.