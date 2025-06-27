شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر محمود: التمريض خط الدفاع الأول للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء الفريق الطبى من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، هم حجر الأساس الحقيقي لضمان سلامة المرضى، مشددة على أن تحقيق السلامة لا يرتبط فقط بالأجهزة الطبية أو السياسات، بل يعتمد بشكل رئيسي على الأداء اليومي والتفاعل بين أفراد الفريق الصحي.

وأوضحت، أن سلامة المريض يجب أن تكون أولوية قصوى في أي نظام صحي، مشيرة إلى أن العاملين الصحيين هم العامل الأهم في تنفيذ وضمان إجراءات السلامة، من خلال التزامهم بالبروتوكولات الوقائية، كغسل اليدين، وتحديد هوية المريض بدقة، والوقاية من العدوى.

وشددت على أن بناء الثقة داخل المؤسسات الصحية يبدأ من حماية المريض، وتحسين جودة الرعاية، وتطوير كفاءة العاملين، مؤكدة أن فرق العمل المدربة والواعية قادرة على تحويل المعايير إلى واقع يومي ملموس، يحافظ على حياة المرضى ويمنح المرفق الصحي مصداقية ومتانة في الأداء.

وأشارت إلى أهمية التمريض كخط الدفاع الأول للوقاية والعلاج من مرض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، مؤكدة الدور الحيوي الذي يقوم به طاقم التمريض لدعم جهود الدولة في المبادرات الصحية المختلفة، وبالأخص المبادرات القومية المتعلقة بصحة المرأة ومكافحة الأمراض المزمنة، بما يحقق التمكين الصحي للمرأة المصرية والأفريقية على حد سواء.

وأشارت إلى ضرورة تدريب فرق التمريض وتأهيلهم بالمهارات العلمية والتقنية اللازمة لرصد مرض ضغط الدم مبكرًا، وتقديم خدمات توعوية وتثقيفية للنساء المعرضات لخطر الإصابة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في هذا المجال، مؤكدة أن بناء قدرات التمريض ينعكس مباشرة على صحة المجتمع واستدامة الخدمات الصحية.