شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل القاذفة الشبح الأمريكية بعد ضرب منشآت إيران النووية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال موقع The War Zone العسكري، إن إحدى قاذفات بي-2 الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي تعطلت أثناء رحلة العودة بعد مهاجمتها منشأة فوردو النووية الإيرانية.

بدورها قالت القناة الـ12 العبرية، إن "إحدى قاذفات بي-2 التابعة للجيش الأمريكي، والتي حلقت غربًا الأسبوع الماضي قبل الهجوم على إيران، متوقفة عن العمل في قاعدة عسكرية في بيرل هاربر، هاواي، بسبب عطل فني، ويجري حاليًا تأمينها بسيارة شرطة ثابتة على الأرض".

وحظيت قاذفات بي-2 الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي بشهرة واسعة النطاق بعد مهاجمتها منشأة فوردو النووية الإيرانية، من جانبه أكد موقع i24news الإسرائيلي أن "إحدى هذه القاذفات فشلت في إتمام الرحلة الشاقة، بعد أن علقت في عرض المحيط أثناء رحلتها".

ونشر شخص يدعى ديفيد مارتن على موقع إكس، مقطعًا قصيرًا للطائرة B-2 وهي متوقفة على ساحة انتظار في مطار هونولولو الدولي مع وجود سيارة شرطة بالقرب منها لمراقبتها، وكتب على صفحته الشخصية: "الطائرة حوّلت مسارها إلى هونولولو تحت رمز النداء MYTEE 14. ولا تزال هناك حتى اليوم، وفقًا لصور الأقمار الصناعية منخفضة الدقة والمتاحة تجاريًا. قد تكون إجراءات إصلاح الطائرة، على بُعد آلاف الأميال من قاعدتها الرئيسية، معقدة، وذلك حسب مدى تضررها وكيفية تضررها."

بدوره قال تشارلز هوفمان، رئيس العمليات الإعلامية في قيادة الضربات الجوية العالمية (AFGSC)، لـ TWZ ردًا على سؤال حول طائرة B-2 في هاواي: "لن نعلق على تحركات القوات أو نشرها أو تموضعها".

وأضاف: "تحافظ قيادة الضربات الجوية العالمية على قدرتها على توفير الضربات الجوية في أي مكان، وفي الوقت الذي يختاره رئيس الولايات المتحدة. قواتنا مستعدة دائمًا للعمل منفردة أو بالاندماج الكامل مع حلفائنا وشركائنا العديدين. نواصل العمل لتحقيق وعد السلام من خلال القوة".

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