أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.

تظاهر المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مدينة نيويورك، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن مكتب النائب العام رفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. تحذير من الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ونسب رطوبة عالية بجميع الأنحاء إذاعة جيش الاحتلال: النائب العام يرفض طلب نتنياهو بتأجيل الشهادة فى محاكمته تظاهرة في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل