شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف 9 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، خلال اتصال هاتفى مساء أمس الخميس على أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (9) مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد (7) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا.وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا داخل حدود الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك في حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة.
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل
يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.
تظاهر المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مدينة نيويورك، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن مكتب النائب العام رفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
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