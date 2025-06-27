شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور طارق عاشور، الأستاذ المساعد بقسم التخدير بكلية طب عين شمس، أن الجلسة التي أدارها ناقشت اعتبارات ضرورية لأطباء التخدير في جراحات التخصصات العامة، خاصة في المستشفيات التي تضم وحدات عمليات ضخمة، مثل مجمع عمليات مستشفيات جامعة عين شمس الذي يضم 21 غرفة عمليات.

وأوضح دكتور عاشور، أن محاضرته ركزت على إدارة غرف العمليات وتوزيع المهام بين الأطباء، مؤكدًا أن هذه المهارات الإدارية والتنظيمية لم تعد مجرد معرفة يتم تداولها بين الزملاء، بل أصبحت اليوم متطلبات أكاديمية موثقة يجب على الطبيب الإلمام بها، وهي تُستخدم كجزء من تقييم الأطباء المقيمين قبل ترقياتهم.

وأشار إلى أن المحاضرة سلطت الضوء على أهمية تحديد الأولويات داخل الحالة الواحدة أو بين الحالات المختلفة، إلى جانب التنسيق الفعال بين أفراد الفريق الطبي من أطباء التخدير والجراحة إلى التمريض والعمال لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة.

وأضاف: "المعرفة المسبقة بالموقف داخل غرفة العمليات، وتوقع المشكلات قبل وقوعها، لم تعد من باب الخبرة فقط، بل أصبحت ضرورة تدريبية لتعزيز الأمان الطبي ومنع الأخطاء قبل حدوثها".

وتأتي هذه التصريحات ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة كلية الطب جامعة عين شمس، الذي يُعد واحدًا من أبرز المؤتمرات العلمية المتخصصة في مجاله، ويُعقد هذا العام تحت شعار "التخدير والرعاية الخضراء"، دعمًا لجهود الدولة في تقليل البصمة الكربونية للقطاع الطبي ومواكبة أهداف التنمية المستدامة.