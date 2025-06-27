شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا يرسم 19 شماسًا خلال قداس بالمركز الثقافى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صباح اليوم الجمعة 27 يوليو 2025م، القداس الإلهي في بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية.

وخلال القداس قام نيافته برسامة 19 طفلا شمامسة في درجة (إبصالتس)، وهم من أبناء مدرسة شمامسة الشهيد إسطفانوس للألحان والتسبحة التابعة لمدارس الأحد باللغة الإنجليزية - سما كيدز Sama kids_English Sunday school، التي تقام في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

والشمامسة الجدد هم:

1 - كيفين أمير جمال - بأسم شنوده

2 - ميشيل مجدي يحى - بأسم ميخائيل

3 - ماثيو عماد عدلي - بأسم متى

4 - كارلوس باسم عاطف - بأسم كيرلس

5 - رافاييل بيشوي - بأسم روفائيل

6 - جيروم فادى مجدي - بأسم جيروم

7 - كاراس جميل عزت - بأسم كاراس

8 - هارفن مارك نصر - بأسم مرقس

9 - أرسانيوس مينا نظير - بأسم أرسانيوس

10 - جيوفاني ألبير كمال - بأسم أبانوب

11 - إيثان مايكل كمال - بأسم داود

12 - توماس أمجد كمال - بأسم فلتاؤس

13 - مكاريوس مايكل يوسف - بأسم مكاريوس

14 - تونى أكرم منير - بأسم أنطونيوس

15 - مينا بيتر جميل - بأسم مينا

16 - جوستينو جوزيف أنطون - بأسم جرجس

17 - مارسيلينو مينا نبيه - بأسم فيلوباتير

18 - فيلوباتير مينا عياد - بأسم باجوش

19 - موسي بيتر قديس - بأسم موسى