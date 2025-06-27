شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: التخدير والرعاية من أقوى الأقسام.. ونطور خدماتنا لمواكبة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد صدقي محمود، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، إن المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، يمثل مناسبة علمية مهمة تسلط الضوء على التطورات الحديثة في المجال، ويعكس المكانة القوية للقسم داخل جامعة عين شمس.

وأضاف دكتور محمد صدقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قسم التخدير يُعد من أكبر وأقوى الأقسام في الجامعة، ويتميز بمستوى أكاديمي ومهني رفيع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد زخمًا علميًا كبيرًا من خلال مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء على المستويين المحلي والدولي، ما يتيح فرصًا واسعة للتدريب والتبادل المعرفي خاصة للأطباء حديثي التخرج.

وأوضح أستاذ التخدير أن المؤتمر لا يقتصر على المحاضرات فقط، بل يشهد مشاركة واسعة من الشركات العارضة التي تقدم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في مجالات التشخيص والرعاية، مما يمنح المشاركين فرصة عملية للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في دعم المرضى داخل وحدات الرعاية المركزة.

وتابع قائلاً: "رغم التحديات التي تواجه الدولة من حيث نقص أسِرَّة الرعاية المركزة، فإننا نعمل جاهدين على تطوير البنية التحتية داخل مستشفيات الجامعة، وزيادة القدرة الاستيعابية بما يتماشى مع احتياجات المرضى والتطورات الحديثة".

وأشار إلى أنه تم مؤخرًا تطوير 15 سريرًا بالكامل داخل وحدة الرعاية المجمعة التي تضم قرابة 50 سريرًا، كما أنه من المقرر افتتاح أكثر من 40 سريرًا جديدًا في مستشفى الطوارئ الجديدة، ضمن خطة شاملة للتحديث والتوسع.

واختتم دكتور محمد صدقي بالتأكيد على أن قسم التخدير في نهاية كل مؤتمر يصدر توصيات طبية وعلمية تسهم في تطوير الممارسة الإكلينيكية، ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وتحقيق معدلات شفاء تضاهي المعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، الذي يُعقد يومي 26 و27 يونيو 2025 تحت عنوان: "التخدير والرعاية المركزة الخضراء – Green Anesthesia and Intensive Care".

ويهدف المؤتمر إلى دعم توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الطبي، ويُعقد برعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر.