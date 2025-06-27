شكرا لقرائتكم خبر عن شتلة صغيرة - استدامة طويلة.. جامعة حلوان تنظم فعاليات اليوم البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان فعاليات ندوات اليوم البيئي التي عقدت في إطار التحول للأخضر لمواجهة تحديات التغير المناخى، والذي أقيم تحت عنوان "شتلة صغيرة ــ استدامة طويلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأقيمت الفعاليات فى مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وافتتح الندوات الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكدًا أن التحول للأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي. فالعالم يشهد اليوم تحولات مناخية تؤثر على الأمن الغذائي والمائي، وتزيد من وتيرة الكوارث الطبيعية. ومن هنا تبرز أهمية تبني أنماط حياة وسياسات تعتمد على الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتحدث الدكتور ابراهيم درويش حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر عن أن التحول للأخضر يعني الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة. ويشمل ذلك أيضًا الابتكار في مجالات الزراعة والنقل والصناعة لتكون أكثر صداقةً للبيئة.

وأكدت وفاء الفداوي رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الليونزية أن التحول للأخضر مسار لا يحمي البيئة فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل خضراء. فكل خطوة نحو الاستدامة هي خطوة نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدلاً للأجيال القادمة.

هذا وقد تناولت الندوات الحديث عن كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية بإعتبارها وسيلة فعالة لتحويل النفايات إلى موارد مفيدة، وكونها خطوة نحو زراعة أكثر استدامة وبيئة أنظف، تخلق فرصًا اقتصادية وتحافظ على مواردنا الطبيعية.

وكذلك الحديث عن التلوث البلاستيكي وهو أحد أكبر التحديات البيئية في عصرنا، هذا التحدي الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى مناقشة تأثير التلوث بالمعادن الثقيلة على صحة الإنسان حيث يعد من أخطر أنواع التلوث، والوقاية تبدأ بالوعي، والحد من مصادر التلوث، ومراقبة جودة البيئة المحيطة بنا.

وناقشت الندوات موضوع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وموضوع الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتنظيف الشواطئ ومياه النيل.