شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى مؤتمر التخدير تناقش استراتيجيات الرعاية في حالات الصدمة الإنتانية والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم كلية الطب جامعة عين شمس، الذي يُعقد يومي 26 و27 يونيو 2025، شهدت الجلسات العلمية مناقشة متخصصة لوحدة الرعاية المركزة العامة، ركّزت على تحديات العلاج في الحالات الحرجة.

وتضمنت الجلسة محورين رئيسيين: كيفية وكمية إعطاء المحاليل أثناء الصدمة الإنتانية، وتأثير حقن الصبغة على كفاءة الكلى.

وأدار الجلسة عدد من الأساتذة من جامعة عين شمس، وأشاد الحضور بقوة المحتوى العلمي وتطابقه مع أحدث المعايير الدولية في إدارة الحالات الحرجة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار توجه المؤتمر نحو تقديم محتوى علمي متطور ومتخصص، يدعم كوادر الرعاية المركزة في مصر ويواكب التطورات العالمية في العلاج الآمن والمستدام، لا سيما في ظل شعار المؤتمر هذا العام: "التخدير والرعاية المركزة الخضراء – Green Anesthesia and Intensive Care".

يُذكر أن المؤتمر يُعقد برعاية دكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ودكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، وبرئاسة دكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر.

ويضم المؤتمر جلسات علمية وورش عمل تدريبية، ويُعد من أهم المحافل العلمية التي تسعى إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الطبي تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.