شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 10 محال تجارية وصيدلية أسفل عمارات بمنطقة 53 عمارة سكن مصر بالامتداد الشرقي بمدينة بدر.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن جهاز المدينة يسعى نحو زيادة توفير خدمات متنوعة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالعزيز، إنه تم شن حملة مرورية بالتنسيق مع الشرطة أسفرت عن ضبط 10 مركبات توك توك، و2 تروسيكل، تقوم بأعمال النبش غير المرخصة، وتم التحفظ على المركبات المضبوطة لحين استكمال الإجراءات.

وأضاف محمد عبدالعزيز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء ببدروم قطعة 24 بالمجاورة 11 بالحي المتميز، لمخالفة اشتراطات البناء وعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.