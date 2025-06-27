شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفي بتكريم طالبات قسم الأسباني بكلية الآداب من هيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن بالغ اعتزازه بتكريم طالبات قسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب من قِبل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وإشراف المستشارة بريهان محسن رئيس الوحدة بالهيئة، وذلك تقديرًا لمشاركتهن المتميزة في تنفيذ مشروع التخرج "حضارة بلا حواجز"، الذي يستهدف دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع الحضارة المصرية من خلال إعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويل المواد المتحفية إلى لغة برايل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا المشروع يجسّد روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية التي تحرص الجامعة على ترسيخها بين طلابها، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم بقوة مشروعات التخرج النوعية التي تربط بين التخصص الأكاديمي واحتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين ذوي الهمم.

وأضاف د.عبدالصادق أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جامعة القاهرة في إعداد جيل من الطلاب والطالبات القادرين على توظيف معارفهم في خدمة الإنسان، وإعلاء القيم الإنسانية والثقافية، مشيدًا بما أظهرته الطالبات من وعي وتفانٍ وإبداع في إعداد وتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن فريق طالبات جامعة القاهرة القائمات على تنفيذ المشروع يضم كل من: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وقد أهدت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، الطالبات المكرمات والدكتور محمد أنور المحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الاسبانية والمشرف على المشروع، شهادات تقدير، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز.