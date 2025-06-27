شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، المنعقد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، جلسة علمية متميزة ناقشت مستجدات تخدير جراحات النساء والتوليد، ضمن جدول الجلسات المتخصصة التي ينظمها المؤتمر تحت عنوان "التخدير والرعاية المركزة الخضراء – Green Anesthesia and Intensive Care".

وتناولت الجلسة عددًا من القضايا الدقيقة والمعقدة في هذا المجال، بمشاركة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية.

ومن أبرز محاور النقاش التي طُرحت خلال الجلسة، حالات تركيب الأنبوبة الحنجرية الصعبة في الحوامل، كيفية التعامل مع الحمل المصاحب لاعتلال عضلة القلب.

وتأتي هذه الجلسة في إطار رؤية المؤتمر نحو التطوير المستمر في الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية، مع التأكيد على دور التخدير الآمن والمستدام في تحسين نتائج العمليات الجراحية وضمان سلامة المريضات.

يُذكر أن المؤتمر يعقد برعاية دكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ودكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، وبرئاسة دكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر.

يأتي هذا المؤتمر العلمي في إطار التوجه الوطني نحو الاستدامة في منظومة الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وسعيًا لتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصحي، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الدور البيئي للمؤسسات الطبية والأكاديمية.