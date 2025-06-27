شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "التخدير والرعاية الخضراء" بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت صباح اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، والمنعقد تحت عنوان: "Green Anesthesia and Intensive Care – التخدير والرعاية المركزة الخضراء". وذلك بحضور واسع من الأساتذة والمتخصصين وممثلي الشركات الطبية.

ويأتي اليوم الثاني استكمالًا لما شهدته الجلسات العلمية وورش العمل في يومه الأول، حيث يشمل عددًا من الجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الألم، والتخدير للأطفال، وأحدث الاتجاهات في العناية المركزة، مع التركيز على التطبيقات العملية والممارسات البيئية المستدامة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن اليوم الثاني يشهد إقبالاً واسعًا من شباب الأطباء لحضور ورش العمل التطبيقية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم السريرية، وتعريفهم بآليات العمل وفق معايير الاستدامة.

يُذكر أن المؤتمر يُعقد برعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من الجامعات المصرية والعربية والدولية.

ويُعد هذا المؤتمر واحدًا من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة، وقد اختار هذه النسخة للاحتفال بالعام الـ76 على تأسيس القسم، مؤكدًا ريادة جامعة عين شمس في تبني المفاهيم الحديثة في التعليم الطبي وربطها بأهداف التنمية المستدامة.