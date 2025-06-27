شكرا لقرائتكم خبر عن %75 من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة.

وأيد 75% من القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة، بينما عارض 25% من القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة؟.