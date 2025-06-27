كشفت وزارة الصحة والسكان الخدمات المقدمة من خلال مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، التى تتضمن:-

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012