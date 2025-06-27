شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 قريبًا بعد انتهاء التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 خلال شهر يوليو المقبل، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، على أن تكون النتيجة متاحة برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية للوزارة.

وأوضح بيان الوزارة أن قرابة 780 ألف طالب وطالبة من مختلف النوعيات بالتعليم الفني (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) أدوا امتحاناتهم لهذا العام، حيث بلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 338 مادة، في حين وصل عدد المواد التحريرية إلى 1145 مادة.

تقييم المهارات في البرامج المطورةأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 4192 مهمة مهارية ضمن التقييم النهائي للطلاب الدارسين للبرامج المطورة، والتي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة لسوق العمل، عبر 113 برنامجًا، بمشاركة نحو 6000 من مقيمي سوق العمل في تقييم الطلاب.بلغ عدد لجان سير الامتحانات لجميع النوعيات هذا العام 2644 لجنة امتحانية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام وسلامة العملية الامتحانية.

وأكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب فور اعتمادها رسميًا، مع إتاحة روابط مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم، تُمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم باستخدام رقم الجلوس فقط.