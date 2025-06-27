شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى متاح حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النقابة العامة للأطباء، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2025، حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 30 يونيو 2025، على أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يوميا، وفقا للجدول الزمني النهائي لإجراء الانتخابات والذى حددته النقابة.

ويتم تقديم طلب الترشح موضحاً به:

- الاسم الرباعي.

- رقم القيد.

- مدة القيد بالجدول العام

- جهة العمل

- اسم الشهرة (إن وجد)

- المستوى النقابي المطلوب الترشح له

- العنوان

- رقم الهاتف.

وأشارت النقابة إلى أنه يجب أن يكون المرشح مسددا لاشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2024، ويتم السماح بالتقدم للترشح بإحدى الطرق الآتية:

1 - الطبيب بنفسه ( على النموذج رقم 2).

ب - الغير بموجب توكيل رسمى من الطبيب بالشهر العقارى ) موضحاً به الحق في تمثيله أمام اللجنة وتقديم أوراق الترشيح ).

ج - خطاب مسجل من الطبيب في المواعيد المقررة على أن يتضمن كافة البيانات المطلوبة).

د - يجوز الترشح لأحد مقاعد النقابة العامة عن طريق تقديم الطلب بالنقابة الفرعية التابع لها الطبيب، وتقوم النقابة الفرعية باعتماد الطلب وإرساله للنقابة العامة عن طريق وسائل التواصل أو الايميل ( مع التأكد هاتفياً من وصولها).

يجوز الترشح لأكثر من مستوى نقابي، على أن يختار أحد المستويين فور ظهور نتيجة الانتخابات.

- ولا يجوز ترشح أى طبيب في مستوى نقابي واحد أكثر من دورتين متتاليتين.

ومن المقرر أن تنتهي جميع الإجراءات التحضيرية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025، وتتوج هذه الاستعدادات بإجراء الانتخابات فعلياً في يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.