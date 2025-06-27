شكرا لقرائتكم خبر عن احسب معاشك الآن بعد الزيادة الجديدة.. خطوات بسيطة تكشف الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات فى مصر تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب الدخول الثابتة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

ويشمل قرار الزيادة جميع أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025، حيث سيتم تطبيق نسبة الزيادة المحددة بـ15% على قيمة المعاشات الشهرية المستحقة قبل هذا التاريخ، لتضاف تلقائيًا إلى حسابات المستفيدين بداية من الشهر الجديد.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لمسيرة الدولة فى دعم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف معاشات يوليو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيكون متاحًا بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وذلك للمستحقين من جميع الشرائح، مع إضافة الزيادة الجديدة إلى إجمالي المبلغ الشهري.

طرق صرف المعاشات

وحرصًا على تسهيل الحصول على المعاشات وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين، أتاحت الهيئة عدة وسائل إلكترونية وتقليدية، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

منافذ فوري المعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المعاشات.

مكاتب البريد المصرى.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

ويمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش الخاصة بهم بعد تطبيق الزيادة من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg

ويُتيح الموقع إمكانية الاستعلام باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاءت شرائح التأمينات الاجتماعية المعتمدة لعام 2025 على النحو التالي:

الشريحة - القيمة بالجنيه