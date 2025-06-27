شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم الآن.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في معظم الإدارات التعليمية، واعتمادها رسميًا من المحافظ.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، ويبلغ المجموع الكلي للطالب في الفصلين الدراسيين 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل ترم.

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، فى 23 محافظة وهى: "أسيوط ، أسوان ، القليوبية، الإسماعيلية، كفر الشيخ ، السويس ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، الشرقية، مطروح، البحيرة ، القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية، الوادى الجديد ، بنى سويف ، الدقهلية، بورسعيد ، دمياط ، الغربية، والمنيا، الأقصر، وسوهاج"، وذلك بعد أن تم اعتمادها، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.

ويتبقى حتى الآن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظات: (المنوفية، قنا، البحر الأحمر)، وسيتم اتاحتها عبر موقع الخليج 365 فور اعتمادها.

وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 24 محافظة: