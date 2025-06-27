نائب رئيس النواب الإيطالى يدعو لدعم ترشيح الأطفال الفلسطينيين لجائزة نوبل

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القاهرة - سامية سيد - قدم نائب رئيس مجلس النواب الإيطالى سيرجيو كوستا اقتراحا يدعو الحكومة الإيطالية إلى دعم ترشيح الأطفال الفلسطينيين لجائزة نوبل للسلام.



ويلزم الاقتراح المقدم الحكومة الإيطالية بتبنى مبادرات ضمن اختصاصها تهدف إلى دعم وتعزيز حملة لمنح جائزة نوبل للسلام للأطفال الفلسطينيين، وبدء الحوار اللازم مع اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام لتحقيق ذلك.



وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الإيطالى، الذى قدم الاقتراح مع نواب آخرين من حركة "النجوم الخمس"، أنه حان الوقت لتحويل هؤلاء الأطفال من شهداء مجهولين إلى دعاة سلام.



ووصف ما يحدث فى غزة بأنه مأساة لا مثيل لها فى التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن الأطفال الفلسطينيين الضحايا الأبرياء لحرب وحشية يدفعون الثمن الأغلى من حيث الحرمان والمعاناة.