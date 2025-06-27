شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نركز الآن على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تركيز واشنطن الآن ينصب على وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة "نريد أن نرى المساعدات تصل إلى غزة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الرهائن" فى غزة فى أسرع وقت ممكن.

وأكد أكسيوس، أن نتنياهو يريد لقاء ترامب بالبيت الأبيض ليحتفلا بالقصف المشترك لبرنامج إيران النووي.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.