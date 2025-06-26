شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تهنئ زينة توكل على تعيينها مديرة تنفيذية لـ"قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى زينة توكل، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق قادرون باختلاف.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن زينة توكل تعد شخصية محترفة قيادية لديها وعى ثقافى ومهارات لغوية متعددة مكتسبة من خلال مزيج فريد من الخبرات الدولية، ودرست مؤخرًا العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تؤثر على السياسة الصحية على المستوى المحلى والوطنى والمستويات الدولية من خلال درجة الماجستير.

وتمتلك توكل العديد من المهارات كحسن التنظيم والتخطيط، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات، وقيادة وتدريب الموظفين، وإدارة العمليات.

وشغلت توكل العديد من الوظائف القيادية، حيث تدرجت فى عدد من الوظائف بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بداية من منسق المجلس التنفيذى بداية من 2010 وحتى الآن، ومدير العمليات ومسؤول العمليات الأول فى الفترة من 2011-2017، ومنسق عام من 2011-2019، ومنسق أول للجنة أخلاقيات البحث من 2015 وحتى الآن، ومدير تطوير الأعمال وجمع الأموال فى الفترة من 2018 وحتى ديسمبر 2020،وتولت المدير التنفيذى للمؤسسة بالإنابة خلال عام 2020، ثم تولت المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وذلك منذ عام 2021 وحتى الآن.

وعينت توكل عضوة بـ المجلس القومى للمرأة، وكذلك عضوة مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

الجدير بالذكر أن صندوق قادرون باختلاف" أنشئ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022،حيث يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى حياة للأشخاص ذوى الإعاقة.