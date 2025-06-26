شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ قضائى مشرف.. السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى عباس، فى خطوة تعكس التقدير لكفاءات القضاء المصرى ورموزه فى مجالات التشريع والدفاع عن المال العام.

المؤهلات العلمية:

• ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس عام 1977.

• دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية - جامعة عين شمس عام 1978.

• دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام - جامعة عين شمس عام 1980.

• درجة الدكتوراه فى الحقوق - جامعة القاهرة عام 1984 بعنوان:

“جريمة الرشوة فى الفقه الإسلامى مقارنًا بالقانون الوضعي”.

الوظائف:

• قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ 1977/10/8.

• عُيّن محاميًا ببنك مصر عام 1979.

• عُيّن بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/8/18، وتدرج فى الوظائف القضائية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001، وما زال بالخدمة حتى تاريخه.

• بتاريخ 2024/7/1 عُيّن عضوًا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

الدورات:

• شهادة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى عام 1990.

• شهادة من الغرفة التجارية الألمانية فى مناقشة وكتابة العقود الدولية عام 1991.

• شهادة من مركز القاهرة للتحكيم الدولى بالتعاون مع مجموعة الفدك بلندن فى تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام 1991.

• شهادة من الغرفة التجارية الألمانية فى التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام 1992.

• شهادة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى مناقشة وكتابة العقود عام 1992.

• شهادة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى – الدورة العاشرة لتدريب المحكمين العرب والأفارقة (22–12 ديسمبر 1992).

• شهادة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى العقود البحرية الدولية ودعاوى التحكيم البحرية عام 1993.

• شهادة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى – فرع الإسكندرية للتحكيم البحرى – الدورة الحادية عشر لتدريب المحكمين العرب والأفارقة (21–25 أبريل 1993).

• شهادة من الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لاجتياز التدريب النظرى والعملى فى الدورة التدريبية من 5/3/2006 إلى 7/3/2006.

• شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإتمام برنامج تدريب قيادات هيئة قضايا الدولة عام 2022.

الأقسام التى عمل بها عضوًا:

• قسم جزئيات شمال

• قسم كليات جنوب

• قسم الاستئناف

• قسم قضايا هيئة الأوقاف

• قسم القضاء الإداري

• قسم المحكمة الإدارية العليا

• قسم المحكمة الدستورية العليا

• عمل رئيسًا للمكتب الفنى لرئاسة قطاع الجيزة

الأقسام التى ترأسها:

• قسم قضايا الدولة – المركز الإعلامي

• قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات

• قسم القضاء الإدارى بنى سويف والفيوم

• قسم المحكمة الدستورية العليا

• رئيسًا لقطاع التنفيذ، حيث قام بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل قطاع التنفيذ على مستوى الجمهورية، ما أسهم فى تنفيذ أحكام لصالح خزانة الدولة تجاوزت قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه خلال عام وثلاثة أشهر فقط

• عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة

• عضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة

المؤلفات العلمية:

• بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة عام 1991 بعنوان:

“نظرية الشروع فى الجريمة فى القانون الوضعى والفقه الإسلامي”

• كتاب: “مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى ثلاث سنوات (2019–2022)” – بالمشاركة مع آخرين

• كتاب: “الوجيز فى المدد والمواعيد القانونية”

• الجزء الأول: قانون المرافعات، التنفيذ المدنى، الإثبات، الأحوال الشخصية، قانون العمل، قانون الإجراءات الجنائية

• الجزء الثاني: قانون تنظيم التعاقدات للجهات العامة، لائحته التنفيذية، قوانين الحجز الإدارى، التجارة، الإفلاس، القانون البحرى، قانون الطيران، قانون الإيجار، التشريعات الضريبية والجمارك – بالمشاركة مع آخرين

• تنقيح وترجمة كتاب: “المدخل فى الفقه الإسلامي” للدكتور محمد سلام مدكور إلى اللغة الإنجليزية

الانتدابات:

• التدريس بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق (1984–1990)

• إعداد نظم وقواعد التحكيم بمركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزي

• مدير لمركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني

• مستشار بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والخبراء والطب الشرعي

• مستشار لمحافظ القاهرة لأكثر من 13 عامًا متفرقة، وكذلك محافظ حلوان

الإعارات:

• مستشار قانونى بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت

• مقرر للخطة القومية لمكافحة التلوث البحرى فى الحالات الطارئة – الكويت

• أستاذ مساعد بمعهد العلوم الدينية والإسلامية – جاكرتا، إندونيسيا – وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ

• مستشار بإدارة الفتوى والتشريع – مجلس الوزراء – الكويت

• مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجارى الكويتى، ومدير عام للشئون القانونية وإدارة المديونيات الصعبة

• محكّم ومحكّم مرجح فى العديد من قضايا التحكيم بمصر

• قرار وزير العدل رقم 4958 لسنة 2019 بترشيحه محكّمًا عن شركة المقاولون العرب فى كافة التحكيمات مع الجهاز المركزى للتعمير

• مناقش لرسالة ماجستير فى معهد الدراسات العربية – جامعة الدول العربية

المهام الإدارية غير العادية:

• تحويل قسم الدستورية من قسم إدارى تقليدى إلى قسم رقمى بالكامل، مع أرشفة إلكترونية لجميع ملفات دعاوى الدستورية – خلال 3 أشهر

• أرشفة إلكترونية لقطاع التنفيذ وتحويله إلى قطاع رقمى، مع التواصل الكامل مع أجهزة الدولة وإمدادها بالبيانات

• إعداد مذكرة لعودة نادى الهيئة واعتباره شأنًا من شئون الأعضاء، مع وضع لائحته الخاصة

التقديرات وخطابات الشكر:

• خطابا شكر من الدكتور يوسف والى – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق

• مكافأة مالية من الهيئة العامة للبترول لثلاث سنوات متتالية لتوفيره مبالغ طائلة للهيئة وتعديله لوجهة نظر محكمة النقض فى قضايا عمالية

• خطاب شكر من رئيس هيئة قضايا الدولة نظير الجهد المتميز فى أداء عمل القطاع