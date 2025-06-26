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الخليج 365: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر.. مجلس الوزراء: بدءا من 2026 لن نكون بحاجة للاستيراد.. أرصدة السكر التموينى تكفى 13 شهرا.. و16 مليار جنيه لدعم محصول القصب".

اقرأ فى العدد غدا

- حكايات الدم والموت فى مستشفيات غزة.. ”الخليج 365” توثق شهادات صادمة لأطباء ووفود أجنبية حول مجازر الإبادة الجماعية للفلسطينين.. رئيس الطاقم الطبى النرويجى الدكتور جير أندرسون:أميل لاستراتيجية البقاء حينما أكون محاطا بالحرب والبؤس.. جراح ماليزى: إبادة جماعية تمارس ضد الفلسطينيين.. وطبيب فرنسى لـ ”الخليج 365”: جرحى غزة يحتاجون إلى معجزة للبقاء على قيد الحياة
 

- الرئيس السيسى:ستظل الهجرة النبوية رمزا خالدا للتضحية من أجل الحق ونبراسا نحو بناء وطن متقدم
 

- 1.3 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة بارتفاع 24 %
 

- سهولة "التاريخ" وصعوبة فى "الفيزياء" للثانوية العامة
 

- خريطة التحرك الحزبى للانتخابات المقبلة: سباق الكفاءات يبدأ مبكرا
 

- مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة
 

- وزير الكهرباء أمام مؤتمر شنغهاى للطاقات المتجددة: نعمل على تحقيق التحول الطاقى وخفض االنبعاثات الكربونية.. القطاع الخاص شريك نجاح.. ومصر لديها مشروع قومى لتوطني التكنولوجيا الحديثة ولدينا ربطا كهربائيا مع شبكات الدول المجاورة
 

- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد
 

- "المشاط": مبادرة الحزام والطريق تُحفز التكامل الاقتصادى بين الدول المشاركة
 

- "البترول": بدء عودة إمدادات الغاز التدريجية إلى القطاعات الصناعية
 

- "العمل" تنتهى من إعداد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية الشاملة
 

- "البحوث الزراعية": منظومة القطن المصرى بدأت فى التعافى
 

- "مكافحة الإدمان" يستعرض أنشطة التوعية خلال النصف الأول من 2025
 

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