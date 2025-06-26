شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر.. مجلس الوزراء: بدءا من 2026 لن نكون بحاجة للاستيراد.. أرصدة السكر التموينى تكفى 13 شهرا.. و16 مليار جنيه لدعم محصول القصب".

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