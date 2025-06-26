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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر.. مجلس الوزراء: بدءا من 2026 لن نكون بحاجة للاستيراد.. أرصدة السكر التموينى تكفى 13 شهرا.. و16 مليار جنيه لدعم محصول القصب".
اقرأ فى العدد غدا- حكايات الدم والموت فى مستشفيات غزة.. ”الخليج 365” توثق شهادات صادمة لأطباء ووفود أجنبية حول مجازر الإبادة الجماعية للفلسطينين.. رئيس الطاقم الطبى النرويجى الدكتور جير أندرسون:أميل لاستراتيجية البقاء حينما أكون محاطا بالحرب والبؤس.. جراح ماليزى: إبادة جماعية تمارس ضد الفلسطينيين.. وطبيب فرنسى لـ ”الخليج 365”: جرحى غزة يحتاجون إلى معجزة للبقاء على قيد الحياة
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