شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء الاتحاد الأوروبى يدعون إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا بيان القمة الأوروبية اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار فى غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مؤكدا "نندد بالوضع الإنسانى الكارثي في غزة وخاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

ويأتى الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.

وأكدت الشبكة أن فريق صغير من الوزراء وكبار مسئولى الدفاع سيحضرون اجتماع نتنياهو.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.