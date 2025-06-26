شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البولندى يعربان عن تطلعهما لرفع مستوى العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ورادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر.

واستعرض الوزيران التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل الماضي، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطى برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الاوروبى بأغلبية الدول اعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 4 مليارات يورو.

وأعرب عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل اروقة مؤسسات الاتحاد الاوروبى المختلفة لاسيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.

كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات التى تجريها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل وجهودها فى خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الإقليمى.

وأعرب وزير الخارجية البولندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية التى تبذلها لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، وأيضاً بين ايران واسرائيل.