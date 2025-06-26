شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيستجيب لضغوط ترامب؟ سى إن إن: نتنياهو يعقد اجتماعا بشأن حرب غزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

ويأتى الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.

وأكدت الشبكة أن فريق صغير من الوزراء وكبار مسئولى الدفاع سيحضرون اجتماع نتنياهو.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.