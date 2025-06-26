شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موكب الطرق الصوفية احتفالا برأس السنة الهجرية بمشاركة الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الآن موكب الطرق الصوفية من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى فى طريقه إلى مسجد الحسين، احتفالا برأس السنة الهجرية النبوية، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الموكب.

وقامت قوات الأمن بإغلاق شارع الأزهر الذى سيمر عبره الموكب، الذى يضم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، حيث يستقبلهم الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، فى عادة تتكرر سنويا، حيث تخرج الطرق الصوفية ومريدوها رافعين أعلام طرقهم مرددين الأوراد والأناشيد ابتهاجا بتلك المناسبة.

بينما اصطف المواطنون لمشاهدة الموكب الذى ضم الآلاف من اتباع الطرق الصوفية، وانطلقت الزغاريد من النساء فيما يعرف بالزفة، ابتهاجا بمرور الموكب.

وستقيم المشيخة الصوفية احتفالًا بهذه المناسبة، عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونخبة من علماء الدين.